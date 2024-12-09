Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyelilerin geri dönüşü için adımları duyurdu: Yayladağı Hudut Kapısı açılıyor

09 Aralık 2024 18:37 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 00:40

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı, Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinden ekonomide kritik başlıklara kadar pek çok önemli meseleyi ele aldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili merak edilen açıklamayı yaptı. Ana muhalefeti de Esad'ın yasını tutmakla eleştiren Erdoğan, süreçle ilgili kritik mesajlar verdi. İşte detaylar...

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'de yeni bir gerçeklik var" mesajı! CHP'ye seslendi: "Neden rahatsızsınız?"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi​ toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın Suriye​'deki yeni süreç üzerine değerlendirmeleri merak ediliyordu. Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, geri dönüşleri kolaylaştırmak için planlamaları yaptıklarını duyurdu. Bu kapsamda Türkiye'nin Yayladağı Hudut Kapısı'nı açma kararını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreci yöneteceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

-Türkiye hedeflerini gerçekleştiriyor. Türkiye, dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte, hem kendi hem insanlık tarihini yeniden yazmaktadır.

-Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umudu büyütmeye devam edeceğiz.

ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLARA ZAM

- 2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında yüzde 50 oranında artışa gittiğimizin müjdesini paylaştık. Ön lisans ve lisans için 3 bin liraya, yüksek lisansta 6 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 9 bin liraya çıkardık. Yenş burs miktarlarının öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"ASIL SAHİPLERİNİN KONTROLÜNE GEÇTİ"

-Bölgemiz kritik gelişmelere sahne oluyor. Komşumuz Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş yeni bir boyut kazandı. Halep, Hama Humus ve Şam Suriye'nin asıl sahiplerinin kontrolüne geçerken 61 yıldır kanla zulümle ayakta kalan Baas rejimi diktatörlüğü çöktü. Tel Rifat ve Münbiç'in teröristlerden arınmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ana muhalefetin umudunu kesmediği Esed rejimi Türkiye karşıtı tutumunu değiştirmedi. Esad enkaza dönmüş Suriye bırakarak kaçmıştır.

-Suriye'deki hadiselerin 13 yıllık serencamını bilen herkes Türkiye'nin barış için verdiği mücadelenin şahididir. Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Tüm inanç gruplarıyla can dostumuzdur.

"KALBİMİZİN YARISI ANTEP, YARISI ŞAM"

-Aramızdaki sınır uzunluğu 910 kilometredir. Sınırı paylaştığımız komşularımıza sırtımızı dönmemizi kim bekleyebilir? Kalbimizin yarısı Antep'se Hatay'sa Şanlıurfa'ysa diğer yarısı Afrin'dir, Halep'tir Hama'dır Humus'tur Şam'dır.

-Oy hesabıyla nefret söylemi yapan ırkçıları, vicdan fukaralarını, Meclis'te koltuk kapabilmek için faşizme sessiz kalanları önce Allah'a sonra haklarına girdikleri Suriyelilere havale ediyorum. Ülkemizde mülteci düşmanlığını tetikleyen necis zihniyet kaybetmiştir.

"YAYLADAĞI HUDUT KAPISI'NI AÇIYORUZ"

-Tüm Suriye halkı için hayırlı sonuçlar olacaktır. Suriye istikrara kavuştukça gönüllü, güvenli, onurlu geri dönüşler artacaktır. Vatan hasret artık yavaş yavaş son bulacaktır. Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak için Yayladağı Hudut Kapısı'nı açıyoruz. Muhacirlerin geri dönüşünü yöneteceğiz.

-Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında gözü yoktur. Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır. Türkiye, sınırlarının ötesinde yeni terör çıban başlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır. 13 yıldır her türlü zulme maruz kalan Suriyeli kardeşlerimize yeni acılar, yeni sıkıntılar, yeni dramlar yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

ANA MUHALEFETE TEPKİ: "ŞAM REJİMİNİN YASINI TUTMAKTAN VAZGEÇİN"

-Ana muhalefetin eski ve yeni yönetimine, devrik Şam rejiminin yasını tutmaktan vazgeçip, Suriye halkının sevincine ortak olmalarını tavsiye ediyorum.

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

- Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri başlıyor. Hem çalışmalarımızın beklentilerini gözetecek, hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum. Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefete SGK borcunu ödemeye çağırıyorum.