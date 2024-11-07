Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Dikkat çeken AB mesajı

07 Kasım 2024 18:49 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 18:51

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda stratejik bir perspektif ile hareket ettiğini vurguladı.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bulunduğu Macaristan’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra çeşitli bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin tarihsel bir temele dayandığını vurgularken, ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin iki ülke için de kazanç sağlayacağını ifade etti.

ERDOĞAN'DAN AVRUPA BİRLİĞİ MESAJI!

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecini stratejik bir perspektifle ele aldığını belirten Erdoğan, sürecin yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi konusundaki taahhütlerin yerine getirilmesi yönünde beklentilerini dile getirdi.

Görüşmede bölgesel krizler de gündeme gelirken İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair yayımlanan mesaj şu şekilde:

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik stratejik perspektifi ile hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi ile ilgili vaatlerin yerine getirilmesinin beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya, İsrail-Filistin, İsrail-Lübnan ve benzeri gerilimlerin barışçıl bir zeminde diplomasi yoluyla sonlandırılmasının bütün ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi.