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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin oğullarıyla İstanbul'da buluştu

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2024 21:13 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 21:22

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da İsrail'in düzenlediği suikastla ölen Haniye'nin oğullarını İstanbul'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.

Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye’yi kabul etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin oğullarıyla İstanbul'da buluştu - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin oğullarıyla İstanbul'da buluştu - 2. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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