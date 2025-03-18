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 | Özge Sönmez

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşeceği tarih belli oldu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin tarihi belli oldu.

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşeceği tarih belli oldu
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 08:44
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 12:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşeceği tarih belli oldu. Bloomberg'de yer alan habere göre görüşmenin nisan ayının sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

ERDOĞAN İLE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile pazar günü bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD'nin müttefiklik ilişkisi çerçevesinde yeni dönemde iş birliğini daha dayanışmacı, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine olan inancını dile getirdi. Erdoğan, özellikle bölgesel ve küresel gelişmelerin iki ülke arasındaki istişareleri daha da artırmayı gerekli kıldığını belirtti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişareleri her konuda artırmayı gerekli kıldığını ifade eden Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini, Türkiye'nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kılınması ve normalleşme için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunmalarının önemli olduğunu, bunun Suriyelilerin yeniden yurtlarına geri dönmelerine imkan sağlayacağını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN F-35 ADIMI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den yeni dönemde terörle mücadele konusunda, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini, savunma sanayisi alanında iki ülkenin işbirliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu ifade etti.

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