Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne görüştü? Bakan Tunç açıkladı

15 May 2024 11:55 - Güncelleme : 15 May 2024 12:33

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecileri sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara emniyetinde 3 üst düzey polisin açığa alınmasına ilişkin konuştu.

"YARGIMIZA GÜVENELİM"

Devam eden soruşturmaların olduğunu altını çizen Bakan Tunç, "Bunlarla ilgili hususlar, tüm boyutlarıyla titizlikle araştırılıyor. Cumhuriyet savcılarımız iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yapıyor. O nedenle yargımıza güvenelim" ifadelerini kullandı.

"SONUCUNA GÖRE HAREKET EDERİZ"

Cumhuriyet savcılarının her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar incelediğini aktaran Bakan Tunç, "Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız... Sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir. O nedenle hep beraber soruşturmaların, kovuşturmaların sonucunu beklemek lazım. Soruşturmaları takip edelim hep beraber, sonucuna göre hareket ederiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmüştü. Gece yarısı yapılan kritik görüşmenin gündeminde ise Ankara emniyetinde yaşanan son gelişmelerin olduğu öğrenildi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 emniyet görevlisinin evlerinde arama yapıldı.

Yaşanan bu gelişme sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada bu durumun birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunu belirterek, "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" dedi.

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Erdoğan'ın da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiği ve konuya ilişkin önemli adımların atılacağı iddia edildi.