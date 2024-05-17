Son dakika! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıştı: Çetin Doğan tahliye oldu

17 May 2024 10:54 - Güncelleme : 17 May 2024 11:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 28 Şubat davası hükümlülerinin kalan cezaları sağlık sorunları nedeniyle kaldırılmıştı. Buna göre ilk olarak İzmir-Buca Cezaevi'nde yatan emekli Orgeneral Çetin Doğan, tahliye edildi.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden 22 Nisan'da taburcu edilen 84 yaşındaki Doğan cezaevine gönderilmişti.

"ANAYASANIN GEREĞİ YAPILDI"

Doğan İzmir Buca'da kaldığı cezaevinden tahliyesi sonrası açıklamalarda bulundu Doğan, "Bir af söz konusu değil, anayasanın gereği yapıldı" ifadelerini kullandı.

ÇETİN DOĞAN KİMDİR?

15 Mayıs 1940 Trabzon doğumlu olan Çetin Doğan, Işıklar Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1960 yılında Kara Harp Okulu'nu tamamladı.

1987 yılında tuğgeneral rütbesine terfi eden Doğan, 1999 yılında orgeneral rütbesine yükselerek Ege Ordusu Komutanlığı'na atandı. 2003 yılında 1. Ordu Komutanı olarak görev yaparken emekli oldu.

2003 yılında Balyoz Darbe Planı'nı hazırladığı iddia edilen Çetin Doğan, 2010 yılında tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi. 2014 yılında tahliye edilen Doğan'ın beraat kararını 2017 yılında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. 2021 yılında tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilen Doğan, 2023 yılında 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla bugün tahliye oldu.