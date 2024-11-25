Son dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Kasım 2024 13:59 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta mahkemedeki açıklamaları nedeniyle CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Kaynak: Tgrthaber.com