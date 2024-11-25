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Son dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Kasım 2024 13:59 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:13
Son dakika! Erdoğan&#039;dan Kılıçdaroğlu&#039;na yeni dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, geçtiğimiz hafta mahkemedeki açıklamaları nedeniyle CHP​ eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​ hakkında, suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası​ açtı.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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