Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Önce Macron sonra Putin ile görüştü

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için girişimlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, kalıcı çözüm için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kritik görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı konusunun ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ukrayna savaşının bitmesi için tarihi dönüm noktasındayız'' dedi.

''TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIR''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmeye dair sosyal medya hesabından bilgi verdi. Görüşmenin detayına ilişkin verilen ayrıntılarda şu ifadeler kullanıldı:

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

https://x.com/iletisim/status/1921509043488587933

PEŞ PEŞE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E MESAJ

Erdoğan görüşmede Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.