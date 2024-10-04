Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te İsrail'in hedefini açıkladı! ‘Hamas ve Hizbullah bahane’

04 Ekim 2024 16:19 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:23

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinlik alanında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in ateşi bölgeye yaymak istediğini vurgulayan Erdoğan, "İsrail, Hamas bahanesiyle önce Gazze’yi işgal etti. Şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan’da kan döküyor" dedi. İsrail hükümetinin süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e kalabalığa hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Burada aşkın diliyle, barışın diliyle, bilimin diliyle konuşan yüzbinlerce gencimiz var. Bilime, araştırmaya, teknolojiye meraklı ülkemizin tüm gençlerini bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.

Burada bugün Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak parlak zihinlerimiz var. Burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Gözleri parlayan gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Teknofest fuarını bugün gümbür gümbür dünyaya haykırıyoruz.

Algı operasyonlarından etkilenip Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Teknofest sadece bir başlangıç. Burayı misyonuna uygun bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Gençlerimize öz güven aşılayan bu güzide festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, tek tek teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de sizler gibi evlatları yetiştiren anne babalarımıza ediyorum. Katıldıkları yarışmalarda ödül alan takımlarımızı yürekten kutluyorum.

"TEKNOFEST SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Şakirpaşa daha hayati görevler inşa edecek. TEKNOFEST sadece bir başlangıç. Burayı önemine uygun bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Katıldıkları yarışmalarda ödül alan tüm gençlerimizi yürekten kutuluyorum. Bizim gönlümüzde Çukurova'nın çok farklı bir yeri var. Adana'nın kalbimizde farklı bir yeri var.

"KAZANIMLAR ALTIN TEPSİDE SUNULMADI"

Bugün hepimizi gururlandıran TEKNOFEST'e ulaşmak asla kolay değildi. 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. İçerden ve dışardan ihanetlere uğradık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

Canını dişine takanlardan biri de Özdemir Bayraktar'dı. İHA'larda çığır açan birisiydi. Baykar'ın hayata geçirdiği pek çok projenin fikir babasıydı. Durumdan vazife çıkaran idealist bir insandı. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Gençler, sizler Türkiye'nin aydınlık yarınlarısınız. Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin. Yapamazsınız diyen felaket tellallarına kulak asmayın.

İSRAİL'E SERT ELEŞTİRİ

Coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmaya çalışıyorlar. Sen kim oluyorsun da BM'ye ferman gönderiyorsun

Kundaktaki bebekleri bile öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıyayız.

'NİHAİ HEDEFİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Bölgemizde son yılların en sancılı dönemi yaşanıyor. Katliamları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Gazze'de 50 bin kardeşimiz vahşice siyonist İsrail tarafından katledildi. Şehirler enkaz yığınına döndü. İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor.

Bölgede ateşkese, barışa, huzura her yaklaşıldığında, İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Ateşi tüm bölgeye yaymak, coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda.

Utanmadan, sıkılmadan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e özellikle kalkıyor BM'ye gelemez diye meydan okuyor. Şu hale bak. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri'ne yönelik BM'ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun.

Kundaktaki bebekleri öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıyayız. Kimse kusura bakmasın ama dökülen her damla kana, bombaları atanlar kadar o bombaları temin edenler de aynı derecede ortaktır.

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Nihai hedefin neresi olduğunu görmek için kahin olmaya gerek yoktur. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes, meselenin Kudüs’le, Mescid-i Aksa ile, vaadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten kolayca idrak edecektir. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Biz bunları gayet iyi biliriz. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Biz de sahadaki gelişmeleri bu zaviyeden anbean takip ediyoruz.