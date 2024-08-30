Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret etmişti: Gereği yapıldı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 22:10 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 22:17
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaretlerde bulunan şahsın yakalandığını bildirdi.
Son dakika haberine göre, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
"GEREĞİ YAPILDI"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Huzuru etiketli yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Gereği yapıldı. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı."
Kaynak: tgrthaber.com