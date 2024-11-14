Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Kasım 2024 12:45 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 12:58
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhur İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek. Görüşme saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
1 AY SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELİYORLAR
Erdoğan ve Bahçeli son olarak 1 ay önce Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda görüşmüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme tam 45 dakika sürmüştü.
Kaynak: Tgrthaber.com