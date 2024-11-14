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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Kasım 2024 12:45 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 12:58
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli&#039;den sürpriz görüşme!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhur İttifakı​ liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan​ ve MHP​ lideri Devlet Bahçeli​ bugün bir araya gelecek. Görüşme saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

1 AY SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELİYORLAR 

Erdoğan ve Bahçeli son olarak 1 ay önce Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda görüşmüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme tam 45 dakika sürmüştü. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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