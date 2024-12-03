Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Suriye konusunu görüştü
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili Türkiye'nin güneyi Suriye'deki tırmanan son gerilimleri ele aldı. Putin'in görüşlerinin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan rejimin çözüme angaje olması gerektiği çağrısını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri, Suriye'deki gelişmeler ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteğini sürdürdüğünü ve adil ve kalıcı bir çözüm için çaba gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine katılımının gerekliliğini söyledi.
Erdoğan, sivillerin korunmasının en önemli öncelik olduğunu ve Suriye'nin daha fazla istikrarsızlığa yol açmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Suriye'de sükuneti sağlamak için tüm çabasını sürdürdüğünü kaydederken, PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'nin kararlılığını yineledi.
"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" VURGUSU
İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bir yandan Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken öte yandan Suriye’de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini ve Türkiye’nin Suriye’de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye’nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.