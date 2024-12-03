Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Suriye konusunu görüştü

03 Aralık 2024 19:29 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 19:49

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili Türkiye'nin güneyi Suriye'deki tırmanan son gerilimleri ele aldı. Putin'in görüşlerinin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan rejimin çözüme angaje olması gerektiği çağrısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ile Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​ arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri, Suriye​'deki gelişmeler ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Türkiye​'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteğini sürdürdüğünü ve adil ve kalıcı bir çözüm için çaba gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine katılımının gerekliliğini söyledi.

Erdoğan, sivillerin korunmasının en önemli öncelik olduğunu ve Suriye'nin daha fazla istikrarsızlığa yol açmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Suriye'de sükuneti sağlamak için tüm çabasını sürdürdüğünü kaydederken, PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'nin kararlılığını yineledi.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" VURGUSU

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu paylaşımı yaptı: