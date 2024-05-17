Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat affı kararı 

17 May 2024 00:15 - Güncelleme : 17 May 2024 00:47

28 Şubat Davası Hükümlüsü emekli generallerin cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker'in cezaları kaldırıldı.

Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterildi.

ÇETİN DOĞAN CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmış ardından 22 Nisan'da taburcu edilmesi sonrası cezaevine tekrar gönderilmişti. 84 yaşındaki Doğan’ın 'Sürekli hastalık ve kocama' raporu beklemeye alınmıştı.