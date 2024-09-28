Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a yapılan saldırılarla ilgili açıklama! 'İsrail'e dur denilmeli'

28 Eylül 2024 16:23 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 16:31

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail’in, Gazze ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık “dur” denilmelidir." ifadelerini kullandı.

Abdullah Ağar'dan İsrail'in Lübnan planıyla ilgili çarpıcı ifadeler: Bu gizli bilgi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

Abdullah Ağar'dan İsrail'in Lübnan planıyla ilgili çarpıcı ifadeler: Bu gizli bilgi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümünde İran parmağı iddiası! İki gün önce uyarıldı: Seni ve grubunu sattı

Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümünde İran parmağı iddiası! İki gün önce uyarıldı: Seni ve grubunu sattı

İsrail şimdi de siber saldırılara başladı! Hava kontrol kulesini hackledi, İran uçağını vurmakla tehdit etti

İsrail şimdi de siber saldırılara başladı! Hava kontrol kulesini hackledi, İran uçağını vurmakla tehdit etti

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırganlığına karşı harekete geçilmesi çağrısı yaparak, "İsrail’in, Gazze​ ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık “dur” denilmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Lübnanlılara rahmet dileyerek, İslam dünyasının bu saldılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in, 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan​ ve Lübnan halkı vardır.

İsrail’in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir.

Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez. İsrail hükûmeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta; tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır.

"İSRAİL'İN CİNNET SİYASETİNİ YAYMA GİRİŞİMLERİNE "DUR" DENİLMELİ"

İsrail’in, Gazze ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık “dur” denilmelidir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz.

İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz.

"TÜRKİYE LÜBNAN HALKININ YANINDA"

Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olmayı sürdüreceğiz.

İsrail’in, Lübnan’a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor; saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."