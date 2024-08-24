Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlere hâkim olan cihana hakim olur! Piri Reis Mavi Vatan'la buluştu

24 Ağustos 2024 16:39 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:43

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Son 22 yılda savunma sanayisinde devrim gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, MURATREİS denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç odaklarının ortasında bir ülke ve milletiz. Topraklarımızda huzur içinde yaşaman için Maviş Vatan'da etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğini biliyoruz.

Güçlü Türkiye güçlü ordu şiarıyla donanmamızı güçlendirmenin çabası içindeyiz. Başarılarımızı dostlarımız gıptayla, düşmanlarımız ise korkuyla takip etmektedir.

Vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum.

'DOSTLARIMIZ GURURLA MUARIZLARIMIZ KORKUYLA TAKİP EDİYOR'

Kahraman ecdadımızın emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve hak ettiği yerlere getirmek için mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Tüm dünyanın gözü üzerine olan bir ülkeyiz.

Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Hem mavi vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğini bilincindeyiz. Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gururla muarızlarımız korkuyla takip etmektedir.

HIZIR REİS'İ 2025'TE, MURAT REİS 2026'DA HİZMETTE

Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçları için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Teslim alınan her bir gemi ile donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarının başında denizaltılarımız vardır. TCG Piri Reis, 6 adet tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir.

Reis sınıfı denizaltılarımız, dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. Piri Reis denizaltımız uzun süre satha çıkmak zorunda kalmadan harekat icra edebilecektir. Hızır Reis'i 2025'te, Murat Reis denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz.

Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız. Yeni tip denizaltı projemiz sözleşme ötesinde muhteviyata sahiptir. Bu, silahlı kuvvetlerimizin, kamu-özel sektörün ahenk içinde çalıştığı çok boyutlu hedefleri içeren örnek bir projedir.

Halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden sayılı ülkeler arasındayız. Bununla yetinmiyoruz. 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN projesi ile ulaşmayı hedefliyoruz. MİLDEN projemizle ilgili çalışmalar da kendi mecrasında ilerliyor. Denizaltımızın inşasında birçok savunma sanayii firmamız alt yüklenici olarak yer almıştır.

"4. TERSANEMİZE KAVUŞUYORUZ"

Gerçek bir deniz kuvveti demek bu platformları inşa edecek, bakımını yapabilecek tersanelere de sahip olmayı gerektirir. Donanmamızın en güçlü zamanları, aynı zamanda güçlü tersanecilik kültürüne sahip olduğumuz dönemlerdir. Bugün tersane altyapımızı güçlendiren kritik bir adım daha atıyoruz. İstanbul Tersanesi, Reis sınıfı denizaltıları inşa eden Gölcük Tersanesi ve Ege'deki İzmir Tersanesi'nden sonra şimdi 4. tersanemize kavuşuyoruz. Aksaz'ın altyapısını geliştirme kararı almıştık. Bu komutanlık 13 bin metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 113 bin metrekare alana sahiptir. Ege ve Akdeniz'in kesiştiği konumda bulunması, korunaklı limana sahip oluşuyla stratejik açıdan önemlidir.

SAVARONA GEMİSİ RESTORASYONU

Yıllarca kaderine terk edilen, ismi utanç verici olaylarla gündeme gelen Savarona'yı kısa sürede baştan aşağı yeniledik. Gazi Mustafa Kemal'in, "Bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim" dediği Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp milletimize kazandırdık.

İleride inşallah Mersin'de de bir tersanemiz olacak. Denizlere hakim olan cihana hakim olur prensibi ile bu alandaki kapasitemizi sürekli ileriye taşımayı sürdüreceğiz.