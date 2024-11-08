Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a Gazze çağrısı: ‘Eski yönetimin hatalarını terk etmeli’

08 Kasım 2024 14:27 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:34

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen “6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”nde konuştu. ABD'de yeniden başkan seçilen Trump'la görüşmesini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze ve Lübnan'ı hatırlattık. Trump'tan 2. başkanlık döneminde eski yönetimin hatalarını terk etmesini bekliyoruz. Daha fazla kan akmaması, savaşın bitmesi için elini taşın altına koymasını bekliyoruz." dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net kayyum açıklaması! CHP ve DEM Parti'ye sert sözler: Makamını suistimal eden bedelini öder

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net kayyum açıklaması! CHP ve DEM Parti'ye sert sözler: Makamını suistimal eden bedelini öder

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Adalet Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu. İnternet ve yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birçok şeyin değiştiğini vurgulayan Erdoğan, "Algoritmaların ve yapay zeka sistemlerinin yapabildikleri karşısında hayret etmekten, hatta kimi zaman insanlığın geleceği adına endişe etmekten kendimizi alamıyoruz." dedi.

Tarihin her 100 yılda bir kabuk değiştirdiğini ve dönüştüğünü dile getiren Erdoğan "Çok değil, iki asır önce başlayan sanayi devrimiyle birlikte hayatımızda keskin bir kırılma yaşandı. Fabrikalar, otomobiller, fotoğraf makineleri, aşılar, ilaçlar, telefon, radyo, televizyon derken insan hayatı kısa sürede köklü değişimlere sahne oldu.

Ardından internetin ve bilişim teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle çok daha farklı, çok daha derin bir değişim dalgasına kapıldık. Bugün artık yapay zekadan, insansız sistemlerden, robotik teknolojilerden, nesnelerin internetinden bahsediyoruz.

Algoritmaların ve yapay zeka sistemlerinin yapabildikleri karşısında hayret etmekten, hatta kimi zaman insanlığın geleceği adına endişe etmekten kendimizi alamıyoruz." ifadelerini kullandı.





'BUNDAN 40-50 YIL ÖNCE...'

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: "Şurası da bir gerçek ki, tüm bu değişimler beraberinde üretim ilişkilerinin, insan davranışlarının, insani beklentilerin de farklılaşmasını getirmektedir. Teknoloji, kolay ve hızlı iletişim, bilgiye rahat ulaşım kadar doyumsuzluk da üretmekte, yeni istekleri ve yeni tüketim araçlarını da hayatımıza sokmaktadır.

Bakınız, bundan 40-50 yıl önce eşyalardan ziyade insanların yaşamları, ne yapıp ettikleri, değerleri, ortaya koydukları eserler hep ön plandaydı. Sadece İslam aleminde değil, Batılı toplumlarda da mahremiyet duygusu yaygındı.

Göz hakkı, diğerkâmlık, empati, fakir fukaranın da hukukunu gözetme gibi kavramlar fertlerin davranışlarında belirleyici rol oynuyordu. Var olmak ile görünür olmak, bütün bunlar arasında bu derece yüksek bir illiyet bağı kurulmuyordu.

'İNSANIN BİRİCİKLİĞİNİ ÖRSELEDİ'

Günümüzde ise bireylerin hayata yaptıkları katkılar değil, neyi aldığı, neyi yediği, neyi paylaştığı daha çok gündeme geliyor. Gerçekle sanalın, algı ile olgunun, yalan ile gerçeğin yer değiştirdiği dijital kültürün insanın hayata bakış açısını altüst ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Dijitalleşmenin ortaya çıkardığı ürünlerin, sunduğu imkanların, getirdiği kolaylıkların ve konforun yanı sıra insanı nesneleştirdiğini, insanın biricikliğini örselediğini çok net biçimde görüyoruz.

YAPAY ZEKA MAĞDURLARI...

Yapay zeka teknolojileri ve algoritmaları mağdurları arasında ilk sırada kadınlar yer almaktadır. Birçok farklı mecrada kadınlar, yapay zekanın bu çirkin yüzüne çok sık muhattap olmaktadır. Kadınların eşit haklara erişebilmesinde yapay zekadan istifa edebiliriz.

Yapay zeka algoritmalarında ve veri tabanlarında dezavantajlı kesimleri gözeten temel prensiplerin belirlenmesine ihtiyaç duyuluyor. KADEM'in bu sürece öncelik etmesinde fayda vardır.

KADINLARIN DIŞLANDIĞI SİSTEM ADALETSİZLİK

Kadınları dışlayan, adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığı hayrının dokunması mümkün değildir. Kadının toplumdan siyasetten dışlandığı sistem adaletsizlik.

22 yıl boyunca çok ciddi engellerle karşılaştık. Yasakçı zihniyetin her çeşidiyle muhattap olduk. Kadınların zaten sahip olmaları gereken haklara kavuşturma çabalarında muhalefeti hep karşımızda bulduk. Eğitim ve çalışma hayatından başta olmak üzere her alanda engelleri kaldırdık.

Türkiye'yi yasakların ve korkuların ülkesi olmaktan çıkarıp adalet ve özgürlüğün olduğu bir hale dönüştürdük. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa haline getirdik.

"GAZZE'DE 50 BİN MASUM KATLEDİLDİ"

Cinayet şebekesi ile karşı karşıyayız. Son 13 ayda Gazze'de hayatını kaybeden 50 bin masumun 3'te 2'sini kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Gazze'de bombaların, silahların altında çocuklarına, ailesine, davasına kol kanat geren kadınların direnişi devleşiyor. Şunu net söylemek isterim. Gazze'de ve Lübnan'da katliam durana, ateşkes yapılana kadar kardeşlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. İşgalcilerin saldırılarının başladığı bugüne kadar, katıldığımız uluslararası programlarda Gazze'yi gündeme taşıdık.

"TRUMP ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettik. Gazze ve Lübnan'ı hatırlattık. Değerli dostum Trump'tan ikinci başkanlık döneminde eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz. Sayın Başkan'ın savaşları sonlandırma noktasında elini taşın altına koyacağına yürekten inanıyor, bunu da samimiyetle temenni ediyoruz.