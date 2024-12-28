Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ve asgari ücret mesajı: Bedel ödetecek yanlışın içinde olmadık

28 Aralık 2024 17:50 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 18:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı açıklamalarında ekonomi ve yapay zeka gelişmelerine değindi. Asgari ücrete son yıllarda yapılan zam oranlarına dikkat çeken Erdoğan, ekonomide sabun köpüğü misali geçici başarılar peşinde olmadıklarını ve ayaklarını yere sağlam bastıklarını vurguladı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde, tekstil, konfeksiyon, mobilya ve deri sektörlerinde 2025 yılında istihdamı koruyan KOBİ'lere çalışan başına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılacağını müjdeledi. Erdoğan ayrıca Teknosab'da faaliyet gösteren 15 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Asgari ücret zammıyla ilgili konuya da değinen Erdoğan, enflasyon paralelinde zam yaptıklarına dikkat çekti.

Konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Yapay zeka gelişmelerinin yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. TEKNOFEST'ler Ar-Ge yatırımları ile yeni dünyaya Türkiye​'yi hazırlamaya çalışıyoruz. Muhalefette ne böyle bir vizyon, ne merak ne de iştiyak var. İşin magazin yönünü aşamadılar.

-Aynı umut kırıcı tablo ekonomiden çalışma hayatına her açıdan geçerli. Belli ideolojik ezberleri var. Bunların dışına çıkamıyorlar. Bu tablo siyasi iktidar açısından avantajlı gibi görünse de sorunlu bir durumdur. Suriye krizinde eski rejimin devrilmesinin üzerinden tam 3 hafta geçti ama bunlar meseleyi hala kavrayamadılar.

-Özellikle ekonomide sabun köpüğü misali gelip geçici başarılarla avunmak istemiyoruz. Kısa vadeli hesaplar peşinde değiliz. Biz ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz, adımlarımızı sağlam atıyoruz. Geçici iyileşmelerle belki bir süre halkın gözünü boyadılar ama bu millete ağır bedeller ödettiler. Hesap kitap yapmadan bol keseden söz verenler, telafisi zor enkazlar bıraktılar. Ülkemize ve milletimize bedel ödettirecek yanlışın içinde olmadık. Ekonomi programımıza desteğimiz tam.

"ÜCRET ARTIŞLARINI ENFLASYONUN ÜZERİNDE TUTTUK"

-Ücret artışlarını enflasyonun üzerinde tutarak alım gücünün korunmasını temin ettik. 2022'de enflasyon yüzde 64 iken asgari ücret yüzde 107,3 arttı. 2024'te yıl sonu asgari ücret beklentisi yüzde 45 iken asgari ücret yüzde 49 arttı. 2025'te yıl sonu enflasyon beklentisinin üzerinde bir oranla 22 bin 104 olarak belirlendi. Bu rakam taban ücrettir. İşverenlerimiz bunun da üzerine çıkabilir.

KOBİLERE MÜJDE

-2024'ün son aylarındaki istihdamı 2025'te koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2.500 TL'ye kadar destek gerçekleştirmeyi planlıyoruz.