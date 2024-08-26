Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası

26 Ağustos 2024 12:22 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:42

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini hedef alan CHP'li Tuncay Özkan'a Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 250 bin liralık tazminat davası açtı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıklamada bulundu.

"250 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Tuncay Özkan, muhalefeti liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapmak ve elitist olmakla eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a X hesabından hakaret etmişti.

AK Parti'den Özkan'a daha ağır ifadelerle yanıt gelmiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.