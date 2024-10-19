Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesiyle ilgili bilgi aldı! Dolmabahçe'de kritik görüşme

19 Ekim 2024 18:40 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 18:57

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna yansıyan yenidoğan çetesiyle ilgili bilgi almak için Dolmabahçe'de mini zirve yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu kabul eden Erdoğan bakanlardan bilgi aldı.

Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesi skandalı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ da gündemi yakından takip ediyor. İki bakanla Dolmabahçe​'deki çalışma ofisinde bir araya gelen Erdoğan gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini İletişim Başkanı Fahrettin Altun​ böyle duyurdu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​ ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu kabul etti. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili Bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı."