Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanı değişti! Atamalar Resmi Gazete'de

16 Ağustos 2024 01:50 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 02:59

2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Terfi, Atama ve Emeklilik Kararnamesi yayınlandı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü olurken. Bursa Valililiğine de Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden emekliliğe sevk edilerek yerine Orgeneral Ali Çardakçı atandı.

16 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

16 ilin emniyet müdürü görevden alındı. Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Karaman, Kütahya, Niğde, Sinop ve Yalova İl Emniyet Müdürleri Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ali Haluk Karakuş, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Bekir Demir, Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ayhan Saraç, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Barış Erkol, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Aytekin Canıtez, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba, Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Tacettin Çelebi, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi İsmail Karasakal, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet Turhan, Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Aykut Korkmaz, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Osman Elbir, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Serdar Büyükleblebici, Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne İçişleri Müşaviri İlker Arslan, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Ahmet Metin Turhanlı, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne Siber Suçlarla Daire Başkanı Faruk Aydın, Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik atandı.

ALİ ÇARDAKÇI KİMDİR?

1985-1993 yıllarında çeşitli birliklerde Takım, Bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral ÇARDAKCI; 1996 yılında Kara Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.

Kurmay subay olarak sırasıyla; Giresun Jandarma Bölge Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Genel Plan ve Prensipler Başkanlığında Proje Subayı ve Şube Müdürlüğü, Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Denetleme Başkanlığı Sekreterliği, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığında Kurmay Başkanlığı, Şenoba Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı, Beytüşşebap Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevlerini yürüten Orgeneral ÇARDAKCI, 2010 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2010-2011 yılları arasında Zonguldak 3’üncü Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı, 2011-2014 yılları arasında Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2014 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesiyle; 2014-2016 yılları arasında Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, 2016-2017 yılları arasında J.Gn.K.lığı Asayiş Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2017 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

Korgeneral rütbesiyle; 2017 yılında İçişleri Bakanlığının 2017/286 Karar sayısı ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atanmıştır.

2021/421 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Orgeneralliğe terfi eden Ali ÇARDAKCI, 16 Ağustos Resmi Gazete ilanıyla Jandarma Genel Komutanlığına atandı.

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

1965 yılında Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.



1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 yılında 8 ay süre ile İngiltere’de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. Sırası ile Adıyaman, Adana, Mardin illerinde Vali olarak görev yapmasının ardından 09.08.2023 tarihli ve 376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bursa Valisi olarak atandı. Mahmut Demirtaş 16 Ağustos Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğüne getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya genel müdürlüklere ve komutanlıklara görevlerine atanan yeni isimleri sosyal medya hesabından tebrik etti.