Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 00:09 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 00:46
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın imzasıyla general ve amiral atamaları Resmi Gazete&#039;de yayımlandı

Resmi Gazete'nin 9 Ağustos kararlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kara, Deniz, Hava Komutanlığına; General ve Amiral Atama Listesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından general ve amiralin görev yerleri belirlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 117 Generalin görev yeri ve pozisyonu değiştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığında 38 Generalin görev yeri değişirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise 32 Amiralin görev yeri pozisyonu karar ile birlikte değiştirildi.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları yayımlandı - 1. Resim

 Karar 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9’uncu maddesi gereğince alındı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan atamalar şöyle:

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları yayımlandı - 2. Resim

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları yayımlandı - 3. Resim

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları yayımlandı - 4. Resim

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları yayımlandı - 5. Resim

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları yayımlandı - 6. Resim

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları yayımlandı - 7. Resim

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları yayımlandı - 8. Resim

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları yayımlandı - 9. ResimDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan atamalar şöyle:

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı - 10. Resim

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı - 11. Resim

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan atamalar şöyle:

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı - 12. Resim

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı - 13. Resim

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı - 14. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...