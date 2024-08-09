Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla general ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

09 Ağustos 2024 00:09 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 00:46

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından general ve amiralin görev yerleri belirlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 117 Generalin görev yeri ve pozisyonu değiştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığında 38 Generalin görev yeri değişirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise 32 Amiralin görev yeri pozisyonu karar ile birlikte değiştirildi.

Karar 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9’uncu maddesi gereğince alındı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan atamalar şöyle:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan atamalar şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan atamalar şöyle: