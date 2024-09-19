Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı: 16 ilin valisi değişti

19 Eylül 2024 00:07 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 00:34

Son dakika: Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Vali Atama Kararnamesi yayımlandı. 16 ilin valisi değişti. Toplamda 28 değişiklik yapıldı. İşte ayrıntılar...

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

12 VALİ, VALİ-MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ OLDU

Karara göre Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Cevdet Atay, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü, Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç ve Türker Öksüz "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

16 İLE YENİ VALİ

Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu.

İşte karara göre yeni görev şehirleri: