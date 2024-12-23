Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ekonomide müjde! Terör gruplarına da seslendi: Yolun sonu görünüyor!

23 Aralık 2024 19:36 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 20:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantıda Suriye'de gelişen süreç sonrası temaslar, emekli maaşı, asgari ücret zammı dahil ekonomik gelişmeler masadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar,,,

Cumhurbaşkanlığı​ Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe​'de toplandı. Saat 15.30'da başlayan toplantıda asgari ücret​ zammı başta olmak üzere kritik gündem maddeleri ele alındı. 4 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan​ basın açıklaması yaptı. Ekonomide "müjde" diyerek gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Toplantıda en çok merak edilen konulardan biri asgari ücret değerlendirmeleriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zam konusunda kesin bir açıklama yapmazken toplantıda bu konunun ele alındığı öğrenildi. Kabine​ Toplantısı sonrası konuşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusundaki son toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını duyurdu.

EKONOMİ VE SURİYE GÜNDEMİ

Ekonomi değerlendirmelerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler konusunda "umut tacirliği" yapmadıklarını ifade ederek emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini savundu. Ayrıca 2024 yılı yapılan destekleri de sıralayarak 2025 yılında da süreceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki terör yapılanması için de yolun sonunun geldiğini ifade etti. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmeleri hatırlatarak temasların süreceğine dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tekliflerimiz Cumartesi günü Genel Kurul'da kabul edildi. 2025 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 2025 bütçesinin en temel vasfı ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen, yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır. Mayısta başlayan dezenflasyon süreci 2025'te devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelede kararlı olacağız

-Sosyal devlet ilkesini hayata geçirmeye özel önem verdik. 2025 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmeyi sürdüreceğiz. Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 Milyar liradır. 2024 yılında vatandaşlarımız her 100 liralık faturasının 65 lirasını, 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını biz üstlendik. Enerji desteği olarak 472 milyar lira kaynak tahsis ettik.

-Birçok şehrimizde vatandaşlarımızın su faturaları elektrik faturalarından daha yüksek geliyor. Bunun takdirini milletimizin yapacağını inanıyorum. 2025 bütçemizde istihdama ve üretime 2,6 trilyon liradan fazla kaynak ayırdık. Yatırımlar için 1 trilyon 568 milyar liradır.

"HAYAL KIRIKLIĞINI İFADE ETMEK ZORUNDAYIM"

-Yaşadığımız bir hayal kırıklığını ifade etmek zorundayım. Biz istiyoruz ki dünya değişirken muhalefet partileri de kendini yenilesin. Her defasında muhalefete dair acı gerçeklerin sert duvarına çarptık. Yıllar geçiyor isimler değişiyor, ana muhalefetin siyaset tarzında zerre miskal tekamül yaşanmıyor. Böyle gelmiş ama böyle gitmesin diyoruz. 2025 yılının muhalefet zihniyet ve tarzında iyileşmeye kapı aralamasını ümit ediyoruz.

"MÜJDEMİZİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

-Ekonomide bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Merkez Bankamızın rezervleri artıyor. Brüt rezervleri 163,5 milyar dolara çıkarak en yüksek seviyeyi gördü. İstihdam 1 milyon kişi arttı.

"EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

-2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmiştik. Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. Ülkemizde sayısı 16 milyonu aşan emeklilerimizin her biriyle gurur duyuyor, hayat kalitesini artırmak için çalışıyoruz.

-Emeklilerimiz konusunda asla umut tacirliği yapmadık. Her serzenişin farkındayız. Emeklileri enflasyona ezdirmeme konusunda kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum.

"ŞARA İLE YAKIN DİYALOG HALİNDEYİZ"

-8 Aralık'ta Şam'ın düşmesi ve Esed'in kaçmasıyla birlikte Suriye'de yepyeni bir dönem başladı. Tüm dünyanın ilgilisini buraya yöneltti. Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak yeni süreci en iyi tahlil eden ülke durumundayız.

-Ahmet El Şara ile yakın diyalog halindeyiz. Talimatımız üzere ilk MİT Başkanımız kendisini ziyaret etti. Dün de Dışişleri Bakanımız Şam'daydı. İnşallah ziyaretlerimiz bundan sonra da devam edecek.

-İsrail er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir. Elinde 50 bin masumun kanı olan Netanyahu'nun tuttuğu yol, yol değildir. Varılacak yer sadece daha fazla güvensizliktir, huzursuzluktur.

-Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecek ya da edilecek.