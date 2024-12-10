Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye için İsrail'i uyardı: "Gittiği yol, yol değil!"

10 Aralık 2024 18:44 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 20:07

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası dış politikada yeni süreci değerlendirdiği konuşmasında Suriyelilerin yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ 15. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti. Konuşmasının ana başlığında Suriye ekseninde dış politikada yeni eksen vurguları yer aldı. İsrail'in Gazze'den sonra Suriye'yi hedef almasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail'in gittiği yol, yol değildir" dedi. Türkiye​'nin bu yolda gövdesini taşın altına koymaya hazır olduğunun altını çizdi.

"FAY HATTINDAKİ ETKİLERİ HİSSEDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Bu topraklardaki son devletimiz olan ayyıldızlı ay bayrağın altında huzur bulduğumuz Türkiye Cumhuriyeti​ 100'üncü yaşını geride bıraktı. 85 milyon hep birlikte kazanımlarımızı muhafaza edip birbirimize kenetlendik. Türkiye Yüzyılı'na adım attık. Bölgemizde huzurun refah ve istikrarın tesisi için hedeflerin hayata geçirilmesinde Dışişleri Bakanlığına önemli görevler düşüyor. Küresel sistemin çıkmaza girdiği, çözüm üretmekte yetersiz kaldığı dönemden geçmekteyiz. Barış ve güvenliği sağlamak için kurulan kuruluşlar atıl bir şekilde çatışmalara zemin hazırlıyor.

-Burada dikkatinizi çekmek isterim uluslararası ilişkilerde çok kutupluluk eğilimi ve bölgeselleşme daha da belirgin bir hal alıyor. Ağırlık merkezi Batı'dan Asya'ya kayarken fay hattındaki etkileri hissediyoruz.

"İSRAİL'İN GİTTİĞİ YOL, YOL DEĞİLDİR"

-İsrail'in gittiği yol, yol değildir. Bu durum Gazze için olduğu kadar Suriye için de geçerlidir. Daha fazla kan dökerek güvenlik sağlanamaz. Türkiye tüm vücudunu taşın altına koymaya hazırdır.

-Komşumuz Suriye büyük bir değişime sahne olmuştur. Esed rejimi enkaz bırakarak firar etmiştir. 61 yıldır kan ve gözyaşıyla süren kötülük son bulmuştur. En zor dönem pazar günü itibarıyla geride kalmıştır. Türkiye daima hakkı adaleti savunmuş katliamlar başladığında da Suriyeli kardeşlerine hem kapısını hem de gönlünü sonuna kadar açmıştır. Muhalefetin ve içimizdeki ırkçı çevrelerin ülkemize yeni bir Boraltan Köprüsü yaşatma girişimi boşa çıkarılmıştır. Hapishanelerin haline bakınca Suriye halkının neden ülkelerini terk etmek zorunda kaldıkları, Esed'in sözde af açıklamalarına itibar etmediklerini ortaya koyuyor. Hapishane denen yerlerin birer insan mezbahanesi olduğunu gördük.

"SURİYE HALKININ YANINDA OLACAĞIZ"

-Yeni dönemde de Suriye halkının yanında olacağız. Gereken her türlü desteği vereceğiz. Eli kanlı zalim bir rejime karşı savaşı kazanan Suriyeli kardeşlerimizin zaferi de kazanacağına yürekten inanıyoruz.