Son dakika | Cumhurbaşkanlığı teşkilatında değişiklik yapıldı! İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı

28 Aralık 2024 00:22 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 01:11

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırılırken yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği geri getirildi.

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı​ Kararnamesi "İdari İşler Başkanı" birimi, "Genel Sekreter" adı ile değiştirildi. İdari İşler Başkanlığı, 2018 seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hukümet Sistemine geçilmesiyle, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin kaldırılması sonrasında kurulmuştu.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, 28 Aralık gece yarısından itibaren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne 6 yıl sonra geri dönmüş oldu.

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Kararnamede, "Mevzuatta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine yapılmış sayılır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadrolarına yapılan atamalar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kadrolarına yapılmış sayılır" ifadelerine yer verildi.