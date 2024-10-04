Son dakika | Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Adalet Bakanlığında yeni atamalar
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ekim 2024 00:58 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 01:07
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kararıyla atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Hasan Yıldırım atandı.
Resmi Gazete'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 4 Ekim tarihli sayısında yeni atama kararları yayımlandı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Danıştay üyeliği görevine getirildi. Karaloğlu'ndan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.
Kaynak: tgrthaber.com