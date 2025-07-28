Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Son dakika | Daltonlar örgütünün üyesi Aydın yakalandı

Son dakika haberine göre kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün üyesi Ahmet Aydın Gürcistan'da yakalandı. Aydın'ın Türkiye'ye iade edildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Aydın dahil 8'i kırmızı bültenle aranan 9 ismin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | Daltonlar örgütünün üyesi Aydın yakalandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 23:06

Daltonlar isimli silahlı örgütüne üye olduğu tespit edilen ve çeşitli suçlara adı karışan Ahmet Aydın, Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi.

Son dakika | Daltonlar örgütünün üyesi Aydın yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kararı çıkarılan şüpheli Ahmet Aydın'ın, 24 Mayıs 2023'te Gürcistan'da yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Aydın'ın Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanarak, hakkında yakalama işleminin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin 12 Ocak 2022'de Avcılar'daki bir iş yerinin kurşunlanması, aynı yıl 14 Ekim'de Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi ve 13 Mayıs 2023'te Bağcılar Devlet Hastanesi'nin önünde 3 kişinin yaralanması eylemlerine karıştığının tespit edildiği bildirildi.

Son dakika | Daltonlar örgütünün üyesi Aydın yakalandı

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 8 SUÇLU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında kırmızı bültenle aranan 8, ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Türkiye'den getirildiğini açıkladı. Gürcistan'dan 6, İspanya Azerbaycan ve Karadağ'dan ise birer suçlunun iadesinin sağlandığını duyurdu.

Yerlikaya yakalanan isimleri paylaşımında şu şekilde duyurdu:

"“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve “DALTONLAR” organize üyesi olan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D. isimli şahıs İSPANYA’da,

"İş yerinde geceleyin silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs AZERBAYCAN’da,

"Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.D. isimli şahıs KARADAĞ’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve “DEMİRÖZLER” organize suç örgütü üyesi olan T.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma ve basit yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1949918277515563362

ETİKETLER
#suç
#suç örgütü
#kırmızı bülten
#İstanbul
#Daltonlar
#Yakalanma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.