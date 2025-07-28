Son dakika | Daltonlar örgütünün üyesi Aydın yakalandı

Daltonlar isimli silahlı suç örgütüne üye olduğu tespit edilen ve çeşitli suçlara adı karışan Ahmet Aydın, Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan şüpheli Ahmet Aydın'ın, 24 Mayıs 2023'te Gürcistan'da yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Aydın'ın Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanarak, hakkında yakalama işleminin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin 12 Ocak 2022'de Avcılar'daki bir iş yerinin kurşunlanması, aynı yıl 14 Ekim'de Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi ve 13 Mayıs 2023'te Bağcılar Devlet Hastanesi'nin önünde 3 kişinin yaralanması eylemlerine karıştığının tespit edildiği bildirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 8 SUÇLU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında kırmızı bültenle aranan 8, ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Türkiye'den getirildiğini açıkladı. Gürcistan'dan 6, İspanya Azerbaycan ve Karadağ'dan ise birer suçlunun iadesinin sağlandığını duyurdu.

Yerlikaya yakalanan isimleri paylaşımında şu şekilde duyurdu:

"“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve “DALTONLAR” organize suç örgütü üyesi olan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D. isimli şahıs İSPANYA’da,

"İş yerinde geceleyin silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs AZERBAYCAN’da,

"Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.D. isimli şahıs KARADAĞ’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve “DEMİRÖZLER” organize suç örgütü üyesi olan T.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma ve basit yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1949918277515563362