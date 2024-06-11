Son dakika! Peş peşe depremler: Önce Muğla sonra Denizli sallandı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Haziran 2024 10:02 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:26
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Datça açıklarında deprem oldu. Yaşanan depremden sadece dakikalar sonra bir deprem de Denizli'de oldu.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Datça açıklarında deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.9 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD DUYURDU
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [268.32 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-06-11
Saat:09:17:42 TSİ
Enlem:35.01917 N
Boylam:25.30472 E
Derinlik:7.9 km
BİR DEPREM DE DENİZLİ'DE
Muğla depreminden sonra Denizli'de de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: Tgrthaber.com