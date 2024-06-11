Son dakika! Peş peşe depremler: Önce Muğla sonra Denizli sallandı

11 Haziran 2024 10:02 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:26

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Datça açıklarında deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.9 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD DUYURDU

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [268.32 km] Datça (Muğla)

Tarih:2024-06-11

Saat:09:17:42 TSİ

Enlem:35.01917 N

Boylam:25.30472 E

Derinlik:7.9 km

BİR DEPREM DE DENİZLİ'DE

Muğla depreminden sonra Denizli'de de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.