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Son dakika! Peş peşe depremler: Önce Muğla sonra Denizli sallandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Haziran 2024 10:02 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:26
Son dakika! Peş peşe depremler: Önce Muğla sonra Denizli sallandı

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Datça açıklarında deprem oldu. Yaşanan depremden sadece dakikalar sonra bir deprem de Denizli'de oldu.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Datça açıklarında deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.9 kilometre olarak kaydedildi. 

AFAD DUYURDU 

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [268.32 km] Datça (Muğla)

Tarih:2024-06-11

Saat:09:17:42 TSİ

Enlem:35.01917 N

Boylam:25.30472 E

Derinlik:7.9 km

BİR DEPREM DE DENİZLİ'DE 

Muğla depreminden sonra Denizli'de de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. 

Kaynak: Tgrthaber.com
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