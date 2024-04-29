Taksim Meydanı'nı kana bulayacaklardı...DEAŞ'lı teröristler kıskıvrak yakalandı

29 Nisan 2024 13:50 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:52

Türkiye'nin dört bir yanında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hain plan içinde olan teröristler tek tek tespit edilip düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalanıyor.

OPERASYONUN DETAYLARI...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; kanlı eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristlerin gözaltına alındığını duyurdu.

TAKSİM MEYDANI'NI KANA BULAYACAKLARDI

Düzenlenen Bozdoğan-32 operasyonunda; DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen K.A., aynı iş yerinde kalan M.H. ile birlikte İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı. Teröristlerin 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda kanlı bir eylem planladıkları tespit edildi.

BEYKOZ'DA TATBİKAT YAPMIŞLAR

Operasyon bomba yapımında kullanılan hidrojen peroksit ile aseton ve sülfürik asit türü kimyasal madde ele geçirildi. Teröristlerin, eylem hazırlığındayken Beykoz’daki bir adreste küçük çaplı bir tatbikat yaptıkları öğrenildi.

BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERE EL KONULDU

Ayrıca, yakalanan şahıslar ile bağlantılı olduğu tespit edilen; A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonda; bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye de el konuldu.