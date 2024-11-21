Son dakika | DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları için tutuklama talebi

21 Kasım 2024 15:43 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:14

Son dakika haberi: Esenyurt DEM Parti ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz için tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini engellemek ve deşifre etmek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal yapılanmasına 1992 yılında Bitlis'ten katıldığı ve 1995'te etkisiz hale getirildiği belirlenen Gülşen Atalmış adına DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda sözde bir anma etkinliği düzenlendiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonda; ilçe binasında yapılan aramalarda sözde anma etkinliğinde kullanılan materyallerin yanı sıra çok sayıda yasaklı yayın ve terör örgütü elebaşının fotoğraflarına el konuldu.

Operasyon sonucunda Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ HAKİMLİĞE ÇIKARILDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe çıkarıldılar.