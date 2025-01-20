Son dakika | DEM Parti heyeti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı

20 Ocak 2025 12:11 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 12:16

Son dakika: DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için resmi başvuru yaptı.