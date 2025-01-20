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Son dakika | DEM Parti heyeti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
20 Ocak 2025 12:11 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 12:16
Son dakika | DEM Parti heyeti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı

Son dakika: DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için resmi başvuru yaptı.

Son dakika haberine göre, DEM Parti​ heyeti, PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı​'da ikinci kez görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Söz konusu başvuruda hangi isimlerin yer aldığı bilinmiyor.

Partiden dün yapılan açıklamada başvuruya kısa süre içinde yanıt beklendiği ifade edilmişti.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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