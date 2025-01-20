Son dakika | DEM Parti heyeti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
20 Ocak 2025 12:11 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 12:16
Son dakika: DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için resmi başvuru yaptı.
Son dakika haberine göre, DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da ikinci kez görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Söz konusu başvuruda hangi isimlerin yer aldığı bilinmiyor.
Partiden dün yapılan açıklamada başvuruya kısa süre içinde yanıt beklendiği ifade edilmişti.
Kaynak: Tgrthaber.com