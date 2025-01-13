Son dakika | DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi tutuklandı

13 Ocak 2025 06:35 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 06:41

Son dakika haberi: Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 meclis üyesi tutuklandı. 1 meclis üyesi 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı.

Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan neden gözaltına alındı?

Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan neden gözaltına alındı?

Mersin​'de Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 meclis üyesi tutuklandı.

TERÖR KAYNAKLI ÇOK SAYIDA SUÇLAMA

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti​ meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alınmıştı.

5 TUTUKLAMA KARARI

'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan belediye başkanı ile 5 üyesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile birlikte 4 meclis üyesi tutuklanırken, Yakup Danış adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan aralarında DEM Partili milletvekillerinin olduğu kalabalık, adliye önünde toplanarak gün boyu kararın açıklanmasını bekledi.