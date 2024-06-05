Son dakika! DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın cezası belli oldu... Görevden uzaklaştırılmıştı

05 Haziran 2024 13:57 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 14:13

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış' a yargılandığı davanın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi' nde görülen duruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Hakkari Belediyesi’ne 2 Haziran'da polis tarafından operasyon düzenlenmişti. Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van’da gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık AKIŞ'ın görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

KAYYIM ATANMIŞTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık AKIŞ'ın; PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasadışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği,

PKK Bölücü Terör Örgütü'nün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkâri merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı,

TERÖR SUÇUNDAN DOSYALARI VAR

PKK Terör Örgütü'nün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkâri merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği ve

Bu kapsamda Mehmet Sıddık AKIŞ hakkında; Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası yapmak suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği,

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu ve bu soruşturma kapsamında göz altına alındığı,

KAYYIM ATANMIŞTI

Belirtilen bu nedenlerle; Mehmet Sıddık AKIŞ'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınarak yerine kayyım atanmasıyla ilgili “Bu şu anda normalleşmeyi de görebildiğimiz kadarıyla engeller. Güya Cumhurbaşkanı diyor ki ‘efendim biz normalleşmenin derdindeyiz’. Yani şu anda da böyle bir olayda maalesef bakanlar eliyle yaptıkları baltalanmış oluyor” dedi.

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