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Son dakika | Denizli - Muğla sınırında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 00:22 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 00:46
Son dakika | Denizli - Muğla sınırında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Son dakika haberine göre Denizli - Muğla sınırında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi gece yarısı meydana gelen son depreme ilişkin verileri paylaştı.

Muğla’da peş peşe depremler vatandaşları ürkütüyor. Son olarak Karacaören ilçesinde 07 Ocak 2025 tarihinde saat 00:11’de 3.2 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Depremin yüzeye yakın 6.2 kilometre derinlikte olduğu rapor edildi. Şu an için olumsuz bir durum bilgisi paylaşılmadı.

Son dakika | Denizli - Muğla sınırında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı - 1. Resim

MUĞLA​ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Muğla’da deprem hareketliliği devam ediyor. Bugün Karacaören’de 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelirken, dün de aynı bölgede peş peşe iki deprem vatandaşları endişelendirdi. İlk deprem Marmaris’te saat 04.30’da 4.0 büyüklüğünde ve 13 kilometre derinlikte gerçekleşti. Akşam saatlerinde ise Menteşe’de 20.43’te 7 kilometre derinlikte bir başka sarsıntı yaşandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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