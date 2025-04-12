Son dakika | Denizli'de deprem oldu! Sallantıyla uykularından uyandılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli’nin Çivril ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

12 Nisan 2025 saat 04.37’de kaydedilen depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı vatandaşlar tarafından da hafif şiddette hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.