Son dakika deprem! Akdeniz'de şiddetli deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

15 May 2024 16:00 - Güncelleme : 15 May 2024 16:42

Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bu sefer de Akdeniz açıklarında deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

NACİ GÖRÜR ANTALYA'YA DİKKAT ÇEKMİŞTİ...

Öte yandan Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'yı depremde etkileyecek üç tane deprem zonu olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Görür'ün bu açıklamasında saatler sonra Akdeniz açıklarında deprem olması oldukça dikkat çekti.

"ANTALYA DEPREME DİRENÇLİ YAPILMAK ZORUNDADIR"

Antalya’nın istenilmesi takdirde depreme dirençli hale getirebileceğine söyleyen Görür, “Antalya ebediyen var olacaksa ve Antalyalılar burada yaşayacaksa buradaki faylar ister fazla ister seyrek olsun Antalya depreme dirençli yapılmak zorundadır. Antalya’yı depremde etkileyecek üç tane deprem zonu var. Kim yok diyorsa bu işi bilmiyordur. Bunların zamanı gelirse tehlikelidir" ifadelerini kullanmıştı.

"ÜÇ ZONDA ŞU ANDA STRES BİRİKİYOR"

Görür konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi Fethiye-Burdur fay zonu burada olabilecek bir deprem 100 kilometre çapındaki bir alana afet boyutunda zarar verebilir. İkincisi Beyşehir, üçüncüsü de Antalya’nın güneyinde yer alan Helen-Kıbrıs fay zonudur. Bu bahsettiğim üç zonda şu anda stres birikiyor"