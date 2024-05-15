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Son dakika deprem! Ege Denizi peş peşe sarsıldı! İzmir'de panik

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 08:11 - Güncelleme : 15 May 2024 08:29
Son dakika deprem! Ege Denizi peş peşe sarsıldı! İzmir&#039;de panik

Son dakika deprem haberi... Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında arka arkaya iki deprem meydana geldi... İşte detaylar...

Ege Denizi'nde aynı bölgede 1 dakika arayla peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremlerden ilki İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 4.56'da kayda alındı. 3,7 büyüklüğündeki deprem yerden 9,7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bu sarsıntının 1 dakika sonrasında aynı bölge bu kez 4.5 şiddetinde sallandı. Bu sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. 

Son dakika haberinin detayları geliyor...

 

Kaynak: TGRT Haber
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