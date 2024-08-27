Son dakika | Deprem üstüne deprem! Akdeniz peş peşe sallandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 14:08 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:13
Son dakika haberi: Akdeniz'de 3.3 ve 2.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; depremler yerin 4 ve 8 km altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Akdeniz'de üst üste 2 deprem meydana geldi. Verilere göre; 3.3 ve 2.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com