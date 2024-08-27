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Son dakika | Deprem üstüne deprem! Akdeniz peş peşe sallandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 14:08 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:13
Son dakika | Deprem üstüne deprem! Akdeniz peş peşe sallandı

Son dakika haberi: Akdeniz'de 3.3 ve 2.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; depremler yerin 4 ve 8 km altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Akdeniz'de üst üste 2 deprem meydana geldi. Verilere göre; 3.3 ve 2.7 büyüklüğünde deprem oldu.  

Son dakika | Deprem üstüne deprem! Akdeniz peş peşe sallandı - 1. Resim

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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