Son dakika | Deprem üstüne deprem! Akdeniz peş peşe sallandı

27 Ağustos 2024 14:08 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:13

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Akdeniz'de üst üste 2 deprem meydana geldi. Verilere göre; 3.3 ve 2.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Son dakika haberinin detayları gelecek...