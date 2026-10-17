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Gündem
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 09:36

Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 17 Ekim en son deprem nerde oldu?

Son dakika deprem haberleri, Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel veriler, depremlerin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri ortaya koyuyor. Az önce deprem mi oldu? 17 Ekim en son deprem nerde oldu?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 17 Ekim en son deprem nerde oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 09:36

Türkiye genelinde meydana gelen depremler, günün ilk saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde olup olmadığını öğrenmek için son depremler listesini araştırıyor. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede deprem meydana geldi? İşte 17 Ekim 2026 ve son depremler listesi.

HABERİN ÖZETİ

Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 17 Ekim en son deprem nerde oldu?

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin takibi sürerken, 17 Ekim 2026 tarihinde Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 09.12'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.79 kilometre olarak ölçüldü.
17 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildiği belirtildi.
Son depremlerin güncel bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinden ulaşılabileceği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 17 Ekim en son deprem nerde oldu?

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'nın ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 09.12'de, 6.79 kilometre derinlikte, 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

 

Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 17 Ekim en son deprem nerde oldu?

17 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son deprem verilerine göre, 17 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. Depremlerin meydana geldiği yerler, büyüklükleri ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan listeler üzerinden takip edilebiliyor.

Son depremlerin güncel bilgilerine AFAD'ın ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

 

Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 17 Ekim en son deprem nerde oldu?
ETİKETLER
#deprem
#kütahya
#afad
#kandilli rasathanesi
#Simav
#Gündem
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