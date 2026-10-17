Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 17 Ekim en son deprem nerde oldu?

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İstanbul
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, günün ilk saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde deprem olup olmadığını öğrenmek için son depremler listesini araştırıyor. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede deprem meydana geldi? İşte 17 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 09.12'de, 6.79 kilometre derinlikte, 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yayımlanan son deprem verilerine göre, 17 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. Depremlerin meydana geldiği yerler, büyüklükleri ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan listeler üzerinden takip edilebiliyor.
Son depremlerin güncel bilgilerine AFAD'ın ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî internet sitelerinden ulaşılabiliyor.