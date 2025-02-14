Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu: 'En kısa sürede mesaisine başlayacak'

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonun ardından Gebze'deki tedavi sürecini tamamladı. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin kısa zaman içinde mesaisine başlayacağı belirtildi.

"KISA SÜREDE MESAİSİNE BAŞLAYACAK"

MHP'den yapılan açıklamada, "14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır." denildi.