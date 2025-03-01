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 | Banu İriç

Son dakika | Devlet Bahçeli'den Kandil'in mesajı sonrası yeni açıklama

Son dakika haberine göre Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından Kandil'in mesajını değerlendirdi. Yeni açıklama yayınlayan Bahçeli, Kandil'in mesajını "memnuniyet verici" olarak değerlendirdi..

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Son dakika | Devlet Bahçeli'den Kandil'in mesajı sonrası yeni açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 22:43

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye Hedefi Kapsamında Son Gelişmeler” başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, “Türk milleti yeni bir tarih yazmaktadır” ifadelerini kullandı. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada 27 Şubat 2025’te DEM heyeti tarafından kamuoyuna duyurulan ve İmralı’da kaleme alınan mesajın önemli ve değerli olduğunu belirtti. Kandil’den gelen açıklamaların bu çağrıyı destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade eden Bahçeli, bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu vurguladı. “Türk milleti yeni bir tarih yazmaktadır” diyen MHP lideri, Terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye’nin artık uzak bir hedef değil, hemen ulaşılması gereken bir amaç olduğunu ve bu sürecin MHP’nin siyasi şerefine emanet olduğunu söyledi.

"BAŞTAN SONA DEĞERLİ VE ÖNEMLİDİR"

Bahçeli mesajında "27 Şubat 2025 tarihinde DEM heyeti tarafından kamuoyuna okunan ve İmralı’da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir. Kandil’den yapılan açıklamalar bu çağrıyı destekleyici ve tamamlayıcı özelliktedir, nitekim memnuniyet vericidir. Türk milleti yeni bir tarih yazmaktadır. Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, süper güç Türkiye yarın değil, hemen ulaşılacak bir hedeftir ve bizim de siyasi şerefimize emanettir" dedi.

"KANDİL'İN SAHİPLENMESİ HERKESİN YARARINADIR"

MHP lideri, “PKK’nın Kandil’deki elebaşlarının da bu çağrıyı sahiplenerek örgütsel tutarlılık göstermesi, herkesin yararınadır” diyerek, terör örgütünün dağılması yönündeki sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, “Terörle sonuç alınması ham bir hayaldir. Türk-Kürt kardeşliği, bölücülük senaryolarına kurban edilemeyecek kadar sağlamdır” ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE UZAK BİR HEDEF DEĞİL"

Türkiye’nin 1984 yılından bu yana PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini hatırlatan Bahçeli, bu mücadelenin haklı, meşru ve hukuki bir zeminde yürütüldüğünü vurguladı. Türkiye’nin yeni yüzyılda terörsüz bir geleceğe adım attığını belirten Bahçeli, “Milli huzur ve sükûnetin gün doğumuna ramak kalmıştır” dedi.

Terör örgütünün tüm bileşenlerine yapılan çağrının önemine dikkat çeken MHP lideri, “Bu sürecin başarılı olması Türkiye’nin gücüne güç katacak, bin yıllık kardeşliği daha da sağlamlaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

“PROVOKASYONLARA KARŞI UYANIK OLUNMALI”

Bahçeli, bazı çevrelerin 27 Şubat çağrısını karalamaya çalıştığını ve barış adımlarını baltalamak istediğini belirterek, bu girişimlerin bölücülüğün değirmenine su taşımaktan ibaret olduğunu söyledi. “PKK’nın kendini feshedecek olmasından dolayı korkuya kapılanlar istismar kaynağını kaybedecek, Türkiye yeni yüzyılda güçlü bir yükselişe geçecektir” diyen Bahçeli, provokasyonlara karşı uyanık olunması ve Türkiye’nin güvenliği için devletin kararlı duruşunu sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, terörle mücadeleden asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, “Devlet pazarlık yapmaz, milli birlik ve kardeşlik asla tartışmaya açılmaz. Türkiye, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda elbirliğiyle, güç birliğiyle terörsüz bir geleceğe ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, süper güç Türkiye yarın değil, hemen ulaşılacak bir hedeftir ve bu hedef bizim siyasi şerefimize emanettir” diyen Bahçeli, açıklamasını milletin birlik ve beraberliği için mübarek Ramazan ayında dualarını sunarak tamamladı.

Sıkça Sorulan Sorular

ABDULLAH ÖCALAN NE ÇAĞRISI YAPTI?
Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan, DEM Parti heyetiyle İmralı Adası’ndan yaptığı açıklamada, silah bırakma çağrısında bulunduğunu ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Öcalan, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilir" diyerek, sistem arayışlarının ancak demokratik yollarla çözülebileceğini vurguladı. "Demokrasi dışı bir yöntem mümkün değildir ve olmamalıdır. Demokratik uzlaşma, temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum sürecinin dili de bu gerçekliğe uygun şekilde geliştirilmelidir" ifadelerini kullanan Öcalan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu iradeyi önemli bulduğunu belirtti. Diğer siyasi partilerin de sürece olumlu yaklaştığını ifade eden Öcalan, bu atmosferin PKK’nın silah bırakması için uygun bir zemin oluşturduğunu dile getirdi. "Tüm grupların silah bırakması ve PKK’nın kendini feshetmesi için kongrenizi toplayın ve karar alın" diyerek örgütüne seslenen Öcalan, "Zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve parti gibi, gönüllü olarak devlet ve toplumla bütünleşme yolunu seçmelisiniz" ifadelerini kullandı. Açıklamasının sonunda, "Ortak yaşama inanan ve bu çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletiyorum" dedi.
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