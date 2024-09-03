Son dakika | Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu

03 Eylül 2024 11:05 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:44

Son dakika haberine göre; İzmir’de bir sokak röportajında kullandığı sözler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.

Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılmasından hemen sonra CHP lideri Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanması hükümet kanadından tepkiyle karşılanmıştı.

SORUŞTURMADA SONA GELİNDİ

Tutuklanıp ardından da serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ceza istedi.

Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki iddianamede 4,5 yıla kadar hapis isteniyor.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Cumhuriyet’e konuşan Kayserilioğlu’nun avukatı Hüseyin Yıldız, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla hakkında jet iddianame hazırlanan müvekkili hakkında istenilen cezanın belli olmadığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek “Yalan haber. Duruşma bugün yapılacak” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E DİLRUBA TEPKİSİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabında yaptığı paylaşımda Özgür Özel'in Dilruba Kayserilioğlu'nu 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış töreninde ağırlamasına isim vermeden tepki göstermişti. Erdoğan, "Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez" ifadelerini kullanmıştı.