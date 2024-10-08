Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor

08 Ekim 2024 08:50 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:15

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin yarın (9 Ekim) yapılacağını duyurdu. Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Beyrut'a doğru harekete geçeceği aktarıldı. Tahliye gemisinin 2 bin kişilik olduğu belirtildi.

Son dakika haberine göre İsrail, Beyrut'taki saldırılarına yenisini ekledi. Saldırıların artmasıyla birlikte İran ile yaşanan kriz de Orta Doğu'daki birçok ülkeyi tedirgin etti. Lübnan​'dan ayrılmak isteyen Türkler için tahliye​ gemisi harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı​ Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık "Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır." ifadelerini kullandı. Tahliye gemisinin kapasitesi toplam 2 bin kişilik olduğu açıklandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır. Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir." denildi.