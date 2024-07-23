Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin mesajı: Memnuniyet duyuyoruz 

23 Temmuz 2024 18:28 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 18:30

Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den İsrail'e çok sert tepki: Netanhayu hesap verecek!

Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den İsrail'e çok sert tepki: Netanhayu hesap verecek!

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti (CHC) Hükümetinin daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de bir araya gelerek milli birliğin sağlanmasına yönelik bildiriyi kabul etmelerinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filistinlilerarası uzlaşı sürecine CHC'nin katkılarının takdirle karşılandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çin Halk Cumhuriyeti (CHC) Hükümetinin daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyuyoruz.

Filistinlilerarası uzlaşı sürecine CHC'nin katkılarını takdirle karşılıyoruz.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda, Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır.

Pekin'de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.