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Son dakika | Diyarbakır Elbistan'da deprem! Kandilli Rasathanesi detayları paylaştı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 19:55 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 20:17
Son dakika | Diyarbakır Elbistan&#039;da deprem! Kandilli Rasathanesi detayları paylaştı

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Elbistan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 1.9 kilometre altında gerçekleşti. 

Son dakika haberine göre, DiyarbakırElbistan'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 1.9 kilometre altında gerçekleşirken henüz şehirde olumsuz bir ihbar yapılmadı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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