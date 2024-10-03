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Son dakika | Diyarbakır'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
03 Ekim 2024 05:28 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 05:30
Son dakika | Diyarbakır&#039;da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika haberine göre, Diyarbakır'da gece saatlerinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Türkiye'de artçı depremler​ sürüyor. Bu sefer depremin adresi Diyarbakır​ oldu. AFAD​'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Hani ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Saat 05.18 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 6.09 kilometre olarak kaydedildi.

Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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