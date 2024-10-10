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Son dakika | Diyarbakır'da deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 13:35 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:02
Son dakika | Diyarbakır&#039;da deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'nin verilerine göre; deprem yerin 13,6 km altında gerçekleşti.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor.

Kandilli Rasathanesi​'nin aktardığı verilere göre; Diyarbakır​'da deprem​ oldu. Depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi.

Son dakika | Diyarbakır'da deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Mehmet10 Ekim 2024 13:43

Küçük bir depremmiş yani çok panik yapmaya gerek yok heralde

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