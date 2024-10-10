Son dakika | Diyarbakır'da deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 13:35 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:02
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'nin verilerine göre; deprem yerin 13,6 km altında gerçekleşti.
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Diyarbakır'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com
Küçük bir depremmiş yani çok panik yapmaya gerek yok heralde