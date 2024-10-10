Son dakika | Diyarbakır'da deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı

10 Ekim 2024 13:35 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:02

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'nin verilerine göre; deprem yerin 13,6 km altında gerçekleşti.

Cirrocumulus bulutlarının deprem bulutu olduğu iddia ediliyor

Cirrocumulus bulutlarının deprem bulutu olduğu iddia ediliyor

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor.

Kandilli Rasathanesi​'nin aktardığı verilere göre; Diyarbakır​'da deprem​ oldu. Depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi.