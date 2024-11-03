Son dakika | Ege Denizi açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı

03 Kasım 2024 20:22 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 20:39

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi açıklarında Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD da açıklama yaptı.

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi​ Yunanistan​'da 5.3 büyüklüğünde deprem​ meydana geldiğini açıkladı. AFAD​'tan yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü yine 5.3 olarak açıklandı. AFAD verilerine göre yerin 6.45 kilometre altında gerçekleşen deprem Yunanistan'da hissedildi. Haberin ayrıntıları geliyor...