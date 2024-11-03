Son dakika | Ege Denizi açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Kasım 2024 20:22 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 20:39
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi açıklarında Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD da açıklama yaptı.
Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'tan yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü yine 5.3 olarak açıklandı.
AFAD verilerine göre yerin 6.45 kilometre altında gerçekleşen deprem Yunanistan'da hissedildi.
Haberin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com