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Son dakika | Ege Denizi açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Kasım 2024 20:22 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 20:39
Son dakika | Ege Denizi açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi açıklarında Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD da açıklama yaptı. 

Son dakika haberine göre, Kandilli RasathanesiYunanistan​'da 5.3 büyüklüğünde deprem​ meydana geldiğini açıkladı. AFAD​'tan yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü yine 5.3 olarak açıklandı. 

AFAD verilerine göre yerin 6.45 kilometre altında gerçekleşen deprem Yunanistan'da hissedildi.

Son dakika | Ege Denizi açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı - 1. Resim

Haberin ayrıntıları geliyor...

 

Kaynak: tgrthaber.com
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