Son dakika | Ege Denizi'nde şiddetli deprem

Son dakika: Ege depreminde sarsıntılar devam ediyor. AFAD'tan alınan son verilere göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Günlerdir devam eden depremler tedirgin ederken son sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1894722915238613419

DEPREM NEDENİYLE EĞİTİME BİR HAFTA DAHA ARA

Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri analiz eden bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yetkililer, Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okulların 28 Şubat'a kadar tatil olacağını duyurdu.

Yetkililer, kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılmasını, terk edilmiş veya eski yapıların yakınına yaklaşılmamasını ve kıyı bölgelerinden uzak durulmasını önerdi