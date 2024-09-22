Son dakika | Ege Denizi deprem ile sarsıldı! AFAD bilgileri paylaştı

22 Eylül 2024 12:19 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 12:46

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin bilgileri paylaştı. İşte detaylar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi​'nde 4.3 şiddetinde deprem​ meydana geldiğini açıkladı. Saat 11.47'de kayda alınan depremin derinliği ise 8680 metre olarak duyuruldu.

AFAD​ SON DEPREMLER

Bu deprem ile bilgiler henüz tazeyken Ege Denizi'nde aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken, derinliği ise 7.68 kilometre olarak kayda geçti.

Yunanistan'ın doğusundaki adalara yakın bölgede 24. boylamda gerçekleşti.